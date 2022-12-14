أمير مرتضى: مجموعتنا الأقوى في دوري الأبطال.. ونحتاج الدعم الجماهيري

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على ضرور الحضور الجماهيري خلال مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة فرق الترجي، وشباب بلوزداد، والمريخ.

وقال أمير مرتضى عبر موقع ناديه الرسمي: "مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا هي المجموعة الأقوى على مستوي المجموعات الأربعة. جميع الفرق على مستوي فني مميز وتمتلك شعبية جارفة".

وأضاف "الزمالك سيبدأ المنافسة بكل قوة على البطولة من أول مباراة بالقاهرة، وسيتم العمل بكل تركيز من أجل تفادي أخطاء الماضي لحصد اللقب الغائب منذ سنوات ".

ويبدأ الزمالك مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023 من مصر، وكذلك ينهيها في استاد القاهرة.

القرعة أسفرت عن بداية الزمالك مبارياته بمواجهة شباب بلوزداد في مصر، قبل أن يلاقي المريخ في السودان.

وسيكون ختام مباريات الزمالك في المجموعة أمام المريخ في مصر.

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة كالتالي:

الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10-11 فبراير

المريخ ضد الزمالك - 17-18 فبراير

الترجي ضد الزمالك - 24-25 فبراير

الزمالك ضد الترجي - 7 مارس

شباب بلوزداد ضد الزمالك - 17-18 مارس