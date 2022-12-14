أمير مرتضى: مجموعتنا الأقوى في دوري الأبطال.. ونحتاج الدعم الجماهيري

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على ضرور الحضور الجماهيري خلال مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة فرق الترجي، وشباب بلوزداد، والمريخ.

وقال أمير مرتضى عبر موقع ناديه الرسمي: "مجموعة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا هي المجموعة الأقوى على مستوي المجموعات الأربعة. جميع الفرق على مستوي فني مميز وتمتلك شعبية جارفة".

أخبار متعلقة:
نجم واكاندا طرفا في الاستحواذ الأمريكي على بورنموث الرياضية المغربية: نايف أكرد سيبدأ مباراة فرنسا الولاية الخامسة للعميد.. حسام حسن مدربا لـ المصري مران الزمالك - جلسة فيريرا وبرنامج خاص لمصطفى شلبي وعودة عمر جابر

وأضاف "الزمالك سيبدأ المنافسة بكل قوة على البطولة من أول مباراة بالقاهرة، وسيتم العمل بكل تركيز من أجل تفادي أخطاء الماضي لحصد اللقب الغائب منذ سنوات ".

ويبدأ الزمالك مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023 من مصر، وكذلك ينهيها في استاد القاهرة.

القرعة أسفرت عن بداية الزمالك مبارياته بمواجهة شباب بلوزداد في مصر، قبل أن يلاقي المريخ في السودان.

وسيكون ختام مباريات الزمالك في المجموعة أمام المريخ في مصر.

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة كالتالي:

الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10-11 فبراير

المريخ ضد الزمالك - 17-18 فبراير

الترجي ضد الزمالك - 24-25 فبراير

الزمالك ضد الترجي - 7 مارس

شباب بلوزداد ضد الزمالك - 17-18 مارس

الزمالك أمير مرتضى منصور دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
"اللاعبون دفعوا تكاليف جراحتي".. محمد عمار يكشف أزمته مع الإسماعيلي الكومي لـ في الجول: اللاعب الذي لا يتحمل ظروف الإسماعيلي فليذهب في طريقه الولاية الخامسة للعميد.. حسام حسن مدربا لـ المصري مران الزمالك - جلسة فيريرا وبرنامج خاص لمصطفى شلبي وعودة عمر جابر الشيخ: هدف الشوط الأول سبب العودة أمام طلائع الجيش بابافاسيليو يعدد مكاسب الفوز على طلائع الجيش لوكاس لييفا يبتعد عن جريميو بسبب مشاكل في عضلة القلب شارك كبديل وسجل ثنائية.. أحمد الشيخ رجل مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش
أخر الأخبار
معادلا نوير.. لوريس أكثر حارس مرمى يشارك في كأس العالم 10 دقيقة | قطر 2022
في مئوية بونفيرادينا.. أتليتكو مدريد ينتصر بعد التأخر بهدفين 27 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش – مصر تكتسح اسكتلندا وتعبر إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات 50 دقيقة | رياضات أخرى
الأسرع منذ 1958.. فرنسا تكسر صمود 264 دقيقة للمغرب ساعة | قطر 2022
أمم إفريقيا للشباب مصر 2023 - اكتمل العقد.. تعرف على منافسي الفراعنة ساعة | الكرة الإفريقية
إنفانتينو: أتابع كأس العالم مثل الطفل.. وأنتظر مواجهة خاصة بين المغرب وفرنسا ساعة | قطر 2022
تقرير ألماني: أوليفر كان معجب بـ بونو.. قد يعوض نوير في بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
"اللاعبون دفعوا تكاليف جراحتي".. محمد عمار يكشف أزمته مع الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا