تشكيل المغرب – ثلاثي دفاعي لأول مرة.. عودة مزراوي وأكرد أمام فرنسا

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل بلاده لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وشهد التشكيل تغييرًا كبيرًا، إذ يعتمد الركراكي على 3 في عمق الدفاع لأول مرة في البطولة.

ويشارك الثنائي رومان سايس ونايف أكرد بشكل طبيعي رغم الشكوك التي حامت حول جاهزيتهما.

لكن الركراكي لم يكتف بذلك، بل أضاف جوواد الياميق في عمق الدفاع على حساب سليم أملاح.

ويعود نصير مزراوي لمركز الظهير الأيسر بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل المغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نايف أكرد – جواد الياميق – رومان غانم سايس

الوسط: أشرف حكيمي - سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي - نصير مزراوي

الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – حكيم زياش

دكة البدلاء: منير المحمدي – أحمد رضا التكناوتي – بدر بانون – يحيى جبران – يحيى عطية الله – سليم أملاح – أشرف داري - عبد الحميد صابيري - بلال الخنوس – زكريا أبو خلال – إلياس الشاعر - أنس زروري - عبد الصمد الزلزولي – عبد الرزاق حمد الله