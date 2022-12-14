الولاية الخامسة للعميد.. حسام حسن مدربا لـ المصري

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

حسام حسن - المصري

هو يحب بورسعيد ودائما يعود إليها.. حسام حسن مديرا فنيا جديدا للمصري للولاية الخامسة في مسيرته.

وأعلن المصري اليوم الأربعاء رسميا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعاقد النادي مع حسام حسن لتدريب الفريق.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق بأن الاتجاه الأقرب في المصري هو عودة حسام حسن لتدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - جلسة فيريرا وبرنامج خاص لمصطفى شلبي وعودة عمر جابر الرياضية المغربية: نايف أكرد سيبدأ مباراة فرنسا ليكيب: تبديلان طارئان في تشكيل فرنسا ضد المغرب

وستكون تلك هي ولايته الخامسة مع المصري بعد أن تولى تدريب الفريق 4 مرات سابقة.

ويتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة، كما يضم الجهاز الفني طارق سليمان، وطارق الصاوي، وشريف خليل.

كما يحضر سعفان الصغير كمدرب لحراس المرمى، ووليد بدر إداري، ومحمد عنان طبيب، وإسلام جمال مخطط أحمال.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب بعد مرور 6 جولات وبرصيد 6 نقاط.

الولايات السابقة

حسام حسن كان قد أنهى الموسم الماضي مدربا للمصري قبل أن يرحل عقب نهاية عقده مع الفريق ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الوقت.

وقاد صاحب الـ56 عاما المصري خلال ولايته الأخيرة في 15 مباراة وخلالهم قاد الفريق لتحقيق الفوز في 6 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6.

أما الولاية الأولى فكانت في عام 2008 واستمرت لـ27 مباراة فاز في 9 وتعادل 11 مرة وهُزم في 7 لقاءات.

وكانت الولاية الثانية في عام 2012 واستمرت لـ3 مباريات وفاز مرتين وتعادل مرة.

الولاية الثالثة كانت هي الأطول للعميد مع المصري حيث قاد الفريق البورسعيدي في 137 مباراة وفاز في 66 لقاء وتعادل في 41 مواجهة وهُزم في 30 مواجهة.

وكانت أبرز إنجازات المصري تحت إمرة حسام حسن هي الحصول على وصافة كأس مصر وكأس السوبر وبلوغ قبل نهائي الكونفدرالية وبطولة شمال إفريقيا.

المصري حسام حسن الدوري المصري
نرشح لكم
"اللاعبون دفعوا تكاليف جراحتي".. محمد عمار يكشف أزمته مع الإسماعيلي الكومي لـ في الجول: اللاعب الذي لا يتحمل ظروف الإسماعيلي فليذهب في طريقه أمير مرتضى: مجموعتنا الأقوى في دوري الأبطال.. ونحتاج الدعم الجماهيري مران الزمالك - جلسة فيريرا وبرنامج خاص لمصطفى شلبي وعودة عمر جابر الشيخ: هدف الشوط الأول سبب العودة أمام طلائع الجيش بابافاسيليو يعدد مكاسب الفوز على طلائع الجيش لوكاس لييفا يبتعد عن جريميو بسبب مشاكل في عضلة القلب شارك كبديل وسجل ثنائية.. أحمد الشيخ رجل مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش
أخر الأخبار
معادلا نوير.. لوريس أكثر حارس مرمى يشارك في كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
في مئوية بونفيرادينا.. أتليتكو مدريد ينتصر بعد التأخر بهدفين 28 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش – مصر تكتسح اسكتلندا وتعبر إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات 52 دقيقة | رياضات أخرى
الأسرع منذ 1958.. فرنسا تكسر صمود 264 دقيقة للمغرب ساعة | قطر 2022
أمم إفريقيا للشباب مصر 2023 - اكتمل العقد.. تعرف على منافسي الفراعنة ساعة | الكرة الإفريقية
إنفانتينو: أتابع كأس العالم مثل الطفل.. وأنتظر مواجهة خاصة بين المغرب وفرنسا ساعة | قطر 2022
تقرير ألماني: أوليفر كان معجب بـ بونو.. قد يعوض نوير في بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
"اللاعبون دفعوا تكاليف جراحتي".. محمد عمار يكشف أزمته مع الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا