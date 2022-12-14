الولاية الخامسة للعميد.. حسام حسن مدربا لـ المصري

هو يحب بورسعيد ودائما يعود إليها.. حسام حسن مديرا فنيا جديدا للمصري للولاية الخامسة في مسيرته.

وأعلن المصري اليوم الأربعاء رسميا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعاقد النادي مع حسام حسن لتدريب الفريق.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق بأن الاتجاه الأقرب في المصري هو عودة حسام حسن لتدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

وستكون تلك هي ولايته الخامسة مع المصري بعد أن تولى تدريب الفريق 4 مرات سابقة.

ويتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة، كما يضم الجهاز الفني طارق سليمان، وطارق الصاوي، وشريف خليل.

كما يحضر سعفان الصغير كمدرب لحراس المرمى، ووليد بدر إداري، ومحمد عنان طبيب، وإسلام جمال مخطط أحمال.

ويحتل المصري حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب بعد مرور 6 جولات وبرصيد 6 نقاط.

الولايات السابقة

حسام حسن كان قد أنهى الموسم الماضي مدربا للمصري قبل أن يرحل عقب نهاية عقده مع الفريق ولم يتولى تدريب أي فريق منذ ذلك الوقت.

وقاد صاحب الـ56 عاما المصري خلال ولايته الأخيرة في 15 مباراة وخلالهم قاد الفريق لتحقيق الفوز في 6 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل في 6.

أما الولاية الأولى فكانت في عام 2008 واستمرت لـ27 مباراة فاز في 9 وتعادل 11 مرة وهُزم في 7 لقاءات.

وكانت الولاية الثانية في عام 2012 واستمرت لـ3 مباريات وفاز مرتين وتعادل مرة.

الولاية الثالثة كانت هي الأطول للعميد مع المصري حيث قاد الفريق البورسعيدي في 137 مباراة وفاز في 66 لقاء وتعادل في 41 مواجهة وهُزم في 30 مواجهة.

وكانت أبرز إنجازات المصري تحت إمرة حسام حسن هي الحصول على وصافة كأس مصر وكأس السوبر وبلوغ قبل نهائي الكونفدرالية وبطولة شمال إفريقيا.