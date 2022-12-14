كرة سلة - القاهرة تستضيف دور المجموعات لبطولة إفريقيا تحت رعاية NBA

تستضيف القاهرة النسخة الثالثة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية.

وتقام البطولة تحت رعاية رابطة الأندية الأمريكية لكرة السلة للمحترفين NBA بمسمى TheBal.

ويشارك الأهلي في البطولة ممثلا عن مصر بصفته حامل لقب الدوري المصري.

وتنطلق المجموعة التي تقام في مصر يوم 26 أبريل من عام 2023 المقبل، وتستمر حتى 6 مايو.

وفي مصر تقام منافسات مجموعة النيل، بينما تحتضن داكار عاصمة السنغال منافسات مجموعة الصحراء في الفترة من 11 إلى 21 مارس.

وأخيرا تستضيف كيجالي في رواندا المرحلة الأخيرة من البطولة في الفترة من 21 إلى 27 مايو.

وفاز الزمالك بالنسخة الأولى من بطولة TheBal، وفاز بالنسخة الثانية الاتحاد المنستيري التونسي.

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