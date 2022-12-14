مران الزمالك - جلسة فيريرا وبرنامج خاص لمصطفى شلبي وعودة عمر جابر

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأربعاء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

وشدد المدرب البرتغالي على ضرورة التركيز ومواصلة العمل من أجل استمرار الانتصارات وحصد نقاط المباراة المقبلة ضد البنك الأهلي.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لمصطفى شلبي جناح الفريق، على هامش مران اليوم.

وأدى مصطفى شلبي بعض التدريبات البدنية وتدريبات الركض بمحيط الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي، بعد تعرضه لإجهاد عضلي تسبب في عدم استكماله للمباراة الأخيرة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري.

كما شهدت تدريبات الزمالك مشاركة عمر جابر الظهير الأيمن بصورة طبيعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي وتعافيه من الإصابة بكدمة أعلى الركبة غاب على أثرها عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

في المقابل يؤدي محمد عبد الشافي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص الموضوع له بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وخاض عبد الشافي فقرة تدريبات تأهيلية بالكرة وبدون كرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، عقب أداء الحصة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.