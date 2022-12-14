الرياضية المغربية: نايف أكرد سيبدأ مباراة فرنسا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - نايف أكرد

تلقى منتخب المغرب نبأ سعيدا بتعافي نايف أكرد مدافع الفريق من إصابته وقدرته على المشاركة في لقاء فرنسا.

نايف أكرد

النادي : وست هام يونايتد

قطر 2022

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 في ملعب البيت.

وغاب نايف أكرد عن مواجهة البرتغال في ربع النهائي بعدما أصيب في مواجهة إسبانيا في دور الـ16.

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وأشارت قناة "الرياضية" المغربية إلى أن نايف أكرد استطاع التعافي من إصابته ليتواجد في لقاء فرنسا اليوم.

ويعد نايف أكرد من العناصر الأساسية لمنتخب المغرب إذ أنه شارك أساسيا في كل مباريات أسود الأطلس في المونديال حتى مواجهة إسبانيا.

وأصبح منتخب المغرب أول فريق إفريقي وعربي يتاهل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

نايف أكرد المغرب فرنسا كأس العالم
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