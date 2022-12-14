ليكيب: تبديلان طارئان في تشكيل فرنسا ضد المغرب

لن يستطيع دايوت أوباميكانو مدافع منتخب فرنسا التواجد في التشكيل الأساسي للقاء المغرب اليوم الأربعاء وكذلك زميله أدريان رابيو.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 في ملعب البيت.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها إلى أن أوباميكانو لم يستطع التعافي من المرض الذي ألم به مؤخرا وبناء عليه لن يشارك في مواجهة المغرب.

وأوضح التقرير أن إبراهيما كوناتي سيكون هو المدافع الأساسي للمنتخب الفرنسي في المباراة بجوار رافائيل فاران.

والأمر ذاته ينطبق على أدريان رابيو الذي يعاني من المرض وسيشارك بدلا منه يوسوف فوفانا.

وأوضح التقرير أن الثنائي يعاني من نزلة برد بسبب تكييف الهواء المنتشر في الملاعب.

وشارك أوباميكانو في كل مباريات فرنسا في المونديال الجاري عدا لقاء تونس فقط في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك رابيو في كل مباريات منتخب فرنسا في المونديال الحالي.

ويطمح منتخب فرنسا في التأهل للنهائي في إطار حملته للدفاع عن لقبه وتحقيقه للمرة الثالثة في تاريخه.

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