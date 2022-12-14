تشافي: كنت أتمنى أن يلعب جيمس رودريجز لـ برشلونة بدلا من ريال مدريد

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن رغبته في لعب جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد ومنتخب كولومبيا السابق لفريقه بدلا من الملكي.

وقال تشافي في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "آسف لأن جيمس رودريجيز لعب لريال مدريد وليس برشلونة، إنه أظهر دائما الجودة والموهبة لإحداث الفارق فوق أرض الملعب، إنه لاعب ذو قدم يسرى ممتازة".

وأضاف "كنت دائما أريد أن يوقع دييجو فورلان لبرشلونة، إنه لاعب ممتاز ويمتلك عقلية الفوز ويجيد اللعب بالقدم اليمنى واليسرى والرأس ويمتلك السرعة والموهبة. إنه عالمي".

وأتم تصريحاته "كلاوديو برافو كان يمنحني المزيد من الثقة والأمان، هو حارس رصين للغاية ويلعب بقدمه بشكل رائع وهو قادر على منحك تمريرة رائعة بالقدم".

وانتقل رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 ورحل عن صفوف الملكي في 2020، ويلعب الآن مع نادي أولمبياكوس اليوناني.

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