تشافي: كنت أتمنى أن يلعب جيمس رودريجز لـ برشلونة بدلا من ريال مدريد
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 18:34
كتب : FilGoal
كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن رغبته في لعب جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد ومنتخب كولومبيا السابق لفريقه بدلا من الملكي.
وقال تشافي في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "آسف لأن جيمس رودريجيز لعب لريال مدريد وليس برشلونة، إنه أظهر دائما الجودة والموهبة لإحداث الفارق فوق أرض الملعب، إنه لاعب ذو قدم يسرى ممتازة".
وأضاف "كنت دائما أريد أن يوقع دييجو فورلان لبرشلونة، إنه لاعب ممتاز ويمتلك عقلية الفوز ويجيد اللعب بالقدم اليمنى واليسرى والرأس ويمتلك السرعة والموهبة. إنه عالمي".
وأتم تصريحاته "كلاوديو برافو كان يمنحني المزيد من الثقة والأمان، هو حارس رصين للغاية ويلعب بقدمه بشكل رائع وهو قادر على منحك تمريرة رائعة بالقدم".
وانتقل رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 ورحل عن صفوف الملكي في 2020، ويلعب الآن مع نادي أولمبياكوس اليوناني.
video:1