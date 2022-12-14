مصدر من ريال مدريد لـ في الجول: رونالدو في منزله.. منشآت النادي تحت تصرفه

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 18:33

كتب : حسام أحمد

البرتغال - سويسرا - كريستيانو رونالدو

كشف مصدر داخل ريال مدريد عن كواليس تدرب كريستيانو رونالدو في المدينة الرياضية.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو ظهر اليوم الأربعاء بشكلٍ مفاجئ في "فالديبيباس" وتدرّب بشكل انفرادي للحفاظ على لياقته.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر داخل ريال مدريد لمعرفة المزيد عن ذلك الأمر.

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وقال المصدر: "رونالدو تدرب بشكل سري في المدينة الرياضية رفقة نجله".

وتابع: "كان مهذبًا للغاية ولم يرغب في إزعاج أي أحد أو تعطيل سير التدريبات بشكل طبيعي لبقية المتواجدين في المدينة".

وشدد: "منشآت ريال مدريد الرياضية تحت تصرف رونالدو، إنه منزله، تواجد اليوم رفقة نجله".

وأوضح: "رونالدو يقضي بضعة أيام في منزله في مدريد، وقد طلب بشكل شخصي من فلورنتينو بيريز التدرب في فالديبيباس".

ماذا حدث

موقع "ريليفو" الإسباني ذكر أن رونالدو ظهر اليوم الأربعاء في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد.

وتدرّب رونالدو بشكل انفرادي للحفاظ على لياقته البدنية، بعد حصوله على إذن إدارة النادي.

وأوضح التقرير أن رونالدو تواجد في ملعب مختلف عن الذي تدربت فيه كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويتواجد رونالدو في مدريد بعد توديع بلاده البرتغال لكأس العالم 2022 منذ حوالي 4 أيام.

واختار رونالدو المدينة الرياضية لناديه الأسبق بحثًا عن الخصوصية وحتى لا يكون مكشوفًا لعدسات المصورين.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يلتق حتى اللحظة بزملائه السابقين، لكن فور أن انتشر الخبر، هرع أطفال أكاديمية النادي نحو الملعب رغبةً في التقاط الصور معه.

وأوضحت صحيفة "أس" بدورها أن رونالدو طلب شخصيًا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي التدرب في فالديبيباس.

وقضى رونالدو عدة أيام في منزله في العاصمة الإسبانية مدريد بعد العودة من قطر.

رونالدو (37 عامًا) انفصل عن مانشستر يونايتد مؤخرًا وفسخ عقده مع الشياطين الحمر ليكون لاعبًا حرًا في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

ولعب رونالدو في ريال مدريد بين 2009 و2018، وسجل بقميصه 450 هدفًا في 438 مباراة أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وفاز رونالدو مع ريال مدريد بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات مختلفة.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرًا بالانضمام إلى النصر السعودي، إذ تقدّم له العالمي بعرض مالي ضخم.

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