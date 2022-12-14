الدرجة الثانية – بلدية المحلة يتصدر مجموعة بحري وتعادل الترسانة ووادي دجلة

أقيمت 9 مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، بينهم 7 مباريات في مجموعة بحري ومباراتين في مجموعة القاهرة.

وتصدر بلدية المحلة ترتيب مجموعة بحري عقب الفوز على المصري بالسلوم بنتيجة 4-0.

فيما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الترسانة ووادي دجلة ضمن منافسات مجموعة القاهرة.

وجاءت نتائج الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية كالتالي:

مجموعة بحري

فاز بلدية المحلة على المصري بالسلوم بنتيجة 4-0 وسجل إسلام سمير ومحمد الشامي وأحمد حسن (هدفين) أهداف المباراة لبلدية المحلة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة.

فيما خسر المجد بقيادة ابراهيم سعيد من أبو قير للأسمدة برباعية نظيفه، وسجل محمد نجاتي (هدفين) وسعيد أحمد ومحمود اجوجو هدف ليرتفع رصيد أبو قير للأسمدة إلى 18 نقطة ويأتي خلف بلدية المحلة بفارق الأهداف.

وانتصر نبروه على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل دكرنس مع الأوليمبي سلبيا وبروكسي مع كفر الشيخ بذات النتيجة.

وانتصر طنطا على سبورتينج بهدفين مقابل هدف، كما حقق جمهورية شبين فوزا غاليا على المنصورة بهدف دون رد.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة من مجموعة بحري بلقاء الهلال مع بايونيرز غدا الخميس.

مجموعة القاهرة

فاز نادي القناة على منافسه منتخب السويس بهدفين مقابل هدف، سجل أحمد فوزي للقناة ثم تعادل باسم عادل للسويس ثم سجل عماد الصواف للقناة في الدقيقة 95 من ركلة جزاء

وتعادل وادي دجلة مع الترسانة بهدف لكل فريق، وسجل شاذلي جابر للترسانة وعدل أحمد الألفي النتيجة لنادي وادي دجلة.