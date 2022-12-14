عبد السلام وادو: الركراكي كلمة سر إنجاز المغرب.. وتواجد أمهات اللاعبين له مفعول السحر

يرى عبد السلام وادو نجم المغرب السابق أن سر نجاح وصول أسود الأطلس إلى نصف النهائي تكمن في اسم وحيد: وليد الركراكي مدرب الفريق.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وذلك بعد تخطي البرتغال.

وقال عبد السلام وادو في تصريحات عبر راديو هيتس: "وليد الركراكي كان كلمة السر في وصول المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال".

وأضاف "دعم العرب و الأفارقة للمنتخب المغربي سيكون حافزًا كبيرًا للاعبين من أجل تخطي المنتخب الفرنسي، لست قلقا على الفريق من النواحي البدنية".

وتابع "من الصعب جداً أن يعتمد المنتخب المغربي على الدفاع فقط خلال مواجهة فرنسا، مبابي ليس عنصر الخطورة الوحيد، ومن الخطأ التركيز فقط على إيقاف خطورته، وغياب رومان سايس سيكون مؤثرًا على خط الدفاع".

وأتم "الروح الجيدة بين لاعبي المنتخب المغربي مع تواجد أمهاتهم في المدرجات أثناء المباريات كان له مفعول السحر على الجهاز الفني و اللاعبين من الصعب جدا التوقع بنتيجة المباراة بين المغرب و فرنسا".

ويستعد منتخب المغرب للقاء فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، والفائز سيواجه الأرجنتين في النهائي أما الخاسر سيواجه كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

عبد السلام وادو (44 عاما) اعتزل اللعب الدولي عام 2008.

وخاص المدافع السابق مع منتخب المغرب 68 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف.

ولم يسبق وشارك عبد السلام وادو مع أسود الأطلس في منافسات كأس العالم.

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