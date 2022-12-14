الشيخ: هدف الشوط الأول سبب العودة أمام طلائع الجيش

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - جابريل أوروك

شدد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على أن عقلية اللاعبين هي السبب في العودة بالنتيجة أمام طلائع الجيش.

في ريمونتادا نفذها زعيم الفلاحين حقق غزل المحلة الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشيخ عبر أون تايم سبورتس 1: "كنا متأخرين في النتيجة، لكننا لم نيأس وعرفنا أننا سنعود".

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وأضاف "الهدف الذي سجلناه في الشوط الأول هو السبب في عودة بالنتيجة، وأعطانا الدفعة للتعادل ثم الفوز".

وأتم "أهدي اللاعبين الفوز بسبب عقليتهم وقدرتهم على العودة والإيمان بقدرة الفريق على فعل ذلك".

وسجل أهداف غزل المحلة في المباراة كل من أحمد الشيخ الذي سجل هدفين ومعاذ الحناوي، بينما سجل لطلائع الجيش أحمد سمير وإسلام محارب.

وعزز الشيخ رصيده كهداف للدوري المصري هذا الموسم بعد وصوله للهدف السابع.

غزل المحلة أحمد الشيخ طلائع الجيش
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