بابافاسيليو يعدد مكاسب الفوز على طلائع الجيش

عدد نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لنادي غزل المحلة، مكاسب الفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب طلائع الجيش بمسابقة الدوري.

وحقق غزل المحلة الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال بابافسيليو عبر "أون تايم سبورتس": "حققنا فوزا مهما للغاية في مشوار الفريق بالدوري. أعجبتني عقلية اللاعبين وطريقة تعاملهم مع المباراة".

وأضاف "تخطينا صدمة التأخر في النتيجة، ونجحنا في الشوط الثاني في قلب الموازين وتحقيق الانتصار، أنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين وما حدث اليوم يثبت قدرتنا على التعامل في مثل هذه المواقف التي بالتأكيد ستقابلنا ستواجهنا مستقبلا".

وسجل أهداف غزل المحلة في المباراة كل من أحمد الشيخ الذي سجل هدفين ومعاذ الحناوي، بينما سجل لطلائع الجيش أحمد سمير وإسلام محارب.

وعزز الشيخ رصيده كهداف للدوري المصري هذا الموسم بعد وصوله للهدف السابع.

وسجل أهداف غزل المحلة في المباراة كل من أحمد الشيخ الذي سجل هدفين ومعاذ الحناوي، بينما سجل لطلائع الجيش أحمد سمير وإسلام محارب.

وعزز الشيخ رصيده كهداف للدوري المصري هذا الموسم بعد وصوله للهدف السابع.

وحقق غزل المحلة فوزه الخامس خلال الموسم الجاري من مسابقة الدوري وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة خلال منافسات الموسم الجاري وفاز في مباراتين وتعادل في واحدة.

وسيلعب غزل المحلة في مباراته المقبلة ضد فيوتشر على استاد القاهرة، بينما سيلعب طلائع الجيش ضد البنك الأهلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري.