لوكاس لييفا يبتعد عن جريميو بسبب مشاكل في عضلة القلب

أعلن نادي جريميو البرازيلي عن ابتعاد لاعبه لوكاس لييفا عن الملاعب بسبب مشاكل في عضلة القلب.

لوكاس ليفا النادي : جريميو جريميو

وتجمع لاعبو جريميو السبت الماضي وخضعوا للفحوصات الطبية الروتينية قبل انطلاق الموسم الجديد.

لكن بحلول أمس الثلاثاء، ظهرت نتائج فحص لوكاس غير مبشرة، إذ رُصد عدم استقرار في نبضات القلب.

وأعلن جريميو في بيانٍ رسمي أن لاعبه سيبتعد عن الملاعب لحين ظهور نتائج بقية الفحوصات.

ويخضع لوكاس لفحوصات قلبية موسعة للوقوف على خطورة حالته ومدى إمكانية عودته لممارسة كرة القدم.

Departamento Médico 🇪🇪 Comunicamos que o atleta Lucas Leiva apresentou, nos exames de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco. Por este motivo, o volante ficará afastado das atividades até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro. — Grêmio FBPA (@Gremio) December 13, 2022

لوكاس (35 عامًا) انضم إلى جريميو مجانًا في يوليو 2022، وساهم في احتلاله المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية وبالتالي عودته للدوري البرازيلي الممتاز.

وبدأ لوكاس مسيرته في جريميو ولعب له بين 2005 و2007 وحل معه وصيفًا لـ كوبا ليبرتادوريس 2007.

وانتقل لوكاس إلى 2007 وقضى في صفوفه 10 سنوات، وخاض مع الريدز 346 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 21.

وانتقل لوكاس إلى لاتسيو في صيف 2017، وفاز معه بكأس إيطاليا مرة، وبكأس السوبر الإيطالي مرتين.

ويمتلك لوكاس 24 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2007 و2013، وشارك معه في كوبا أمريكا 2011.