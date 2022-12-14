لوكاس لييفا يبتعد عن جريميو بسبب مشاكل في عضلة القلب

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

لوكاس لييفا

أعلن نادي جريميو البرازيلي عن ابتعاد لاعبه لوكاس لييفا عن الملاعب بسبب مشاكل في عضلة القلب.

لوكاس ليفا

النادي : جريميو

جريميو

وتجمع لاعبو جريميو السبت الماضي وخضعوا للفحوصات الطبية الروتينية قبل انطلاق الموسم الجديد.

لكن بحلول أمس الثلاثاء، ظهرت نتائج فحص لوكاس غير مبشرة، إذ رُصد عدم استقرار في نبضات القلب.

وأعلن جريميو في بيانٍ رسمي أن لاعبه سيبتعد عن الملاعب لحين ظهور نتائج بقية الفحوصات.

ويخضع لوكاس لفحوصات قلبية موسعة للوقوف على خطورة حالته ومدى إمكانية عودته لممارسة كرة القدم.

لوكاس (35 عامًا) انضم إلى جريميو مجانًا في يوليو 2022، وساهم في احتلاله المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية وبالتالي عودته للدوري البرازيلي الممتاز.

وبدأ لوكاس مسيرته في جريميو ولعب له بين 2005 و2007 وحل معه وصيفًا لـ كوبا ليبرتادوريس 2007.

وانتقل لوكاس إلى 2007 وقضى في صفوفه 10 سنوات، وخاض مع الريدز 346 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 21.

وانتقل لوكاس إلى لاتسيو في صيف 2017، وفاز معه بكأس إيطاليا مرة، وبكأس السوبر الإيطالي مرتين.

ويمتلك لوكاس 24 مباراة دولية مع منتخب البرازيل بين 2007 و2013، وشارك معه في كوبا أمريكا 2011.

جريميو لوكاس لييفا
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