"لاليجا" توقع اتفاقية مع جالاكسي ريسر للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند

وقّعت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا) اليوم اتفاقيةً مع جالاكسي ريسر، مؤسسة الرياضات الإلكترونية وفعالياتها، خلال مؤتمر صحفي في دبي لإطلاق مشروع مشترك يمتد لـ 15 عاماً بهدف تعزيز حضور العلامة التجارية للدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية.

وتلعب جالاكسي ريسر بموجب الاتفاقية دور شريك لاليجا المحلي في المنطقة وشبه القارة الهندية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الحقوق الرياضية في هذه المناطق. ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات المشروع المشترك، والذي تمتلك فيه كلّ من المؤسستين حصة 50%، 3 مليارات يورو.

ويوفر المشروع فرصاً جديدة لتوسيع حضور علامة لاليجا من خلال الوصول إلى جمهور جديد من الشباب في هذه المناطق التي تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة دون سن الثلاثين، بالإضافة إلى منح حقوق البث والتغطية الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، ما يعزز نسبة مشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الدول الـ29 التي تسري فيها بنود الاتفاقية.

وتبرز أهمية الاتفاقية في المشهد الرياضي للمنطقة بالتزامن مع استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في العالم العربي، والتي تحظى بمتابعة أكثر من 5 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم.

واستفادت الأندية الاسبانية من فترة توقف الدوري الإسباني خلال بطولة العالم لكرة القدم في عقد الجمعية العمومية للدوري الإسباني في دبي، ما وفّر لها فرصة التعرف على ثقافة المنطقة وتركيبتها المتنوعة وعادات سكانها الترفيهية، لتوجيه جهود التوسع الطموحة بالشكل الأمثل.

وتستثمر إدارات الأندية الاسبانية، التي تزور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمرة الأولى، تواجدها في دبي للتواصل مع الأندية والشركات والمؤسسات العامة في المنطقة بحثاً عن فرص جديدة للشراكات والاستثمار والتوسع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوسكار مايو، المدير التنفيذي لمؤسسة لاليجا: "يعكس توقيع هذه الاتفاقية التزامنا العميق بتحويل المشهد الإعلامي الرياضي بما يتماشى مع الشغف الكبير بكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية. وأعتقد أن نجاحنا يتمثل في استقطاب جيل الشباب وتزويدهم بتجارب تبرز أهمية العمل الجماعي الذي تجسده كرة القدم. وتلعب خبرة جالاكسي ريسر دوراً مهماً في بناء قاعدة واسعة من المتابعين والارتقاء بمكانة لاليجا إلى صدارة العلامات التجارية الرائدة في مجال كرة القدم ونمط الحياة".

ومن جهته، قال بول روي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ريسر: "تسرنا المشاركة في هذا المشروع المميز، ويمكننا من خلال شراكتنا مع رابطة الدوري الإسباني، الرائدة عالمياً في مجال كرة القدم، تطوير مواهب الجيل القادم من عشاق الرياضة، وإحداث تحول جذري في حضور علامة لاليجا في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية، والتي تشكل أسرع المناطق نمواً في هذا المجال".

وأضاف: "نعمل حالياً على إطلاق العديد من المشاريع في المستقبل القريب، بما فيها سلسلة وثائقية ومنافسات ومنتجات تجارية وعروض حية وأنشطة مختلفة.

وتستهدف جالاكسي ريسر في هذه المناطق جمهوراً كبيراً، ما من شأنه دعم الخطة الطموحة لتعزيز حضور العلامة التجارية في المنطقة".

وبدورها، قالت مايتي فينتورا، مدير عام رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشكّل التعاون مع جالاكسي ريسر أهميةً استراتيجية بما يضمن تعزيز حضور علامة لاليجا في هذه الأسواق المهمة، ودعم تحقيق استراتيجية لاليجا العالمية بالاستناد إلى الخبرة الواسعة لمؤسسة جالاكسي ريسر في المنطقة. وتواصل منطقة الشرق الأوسط تعزيز مكانتها بصفتها وجهة رياضية تستقطب اللاعبين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة العالم لكرة القدم".

ويضم المشروع المشترك، الذي يقع في دولة الإمارات، فريق عمل مكون من 20 شخصاً يعملون على تطوير العلامة التجارية من خلال إيجاد فرص تجارية جديدة. ويتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء بمن فيهم مايتي فينتورا، الرئيسة التنفيذية؛ ولويس كارديناس، المدير التجاري للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

ويهدف المشروع المشترك إلى نمو العلامة ضمن المناطق التي يستهدفها من خلال التعاون مع ممثلي الرابطة في كل من المغرب ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل والهند ودولة الإمارات.

كما تتعاون جالاكسي ريسر ورابطة الدوري الاسباني على إطلاق العديد من المشاريع، ومنها سلسلة وثائقية ومنافسات ومنتجات استهلاكية وعروض حية وأنشطة مختلفة.

وتطلق جالاكسي ريسر استوديو لتقديم المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفإريقيا بما يناسب توجهات جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية في اعتماد وسائل الإعلام البديلة عوضاً عن تلك التقليدية. وينتج الاستوديو محتوى متخصصاً في مجالاتٍ مختلفة مثل الرياضة ونمط الحياة والموسيقى وغيرها، في حين يعمل نخبةٌ من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي المحتوى على تقديم فعاليات تعزز حضور علامة لاليغا على مدار العام. وتمثل القائمة المختارة من مقدمي المحتوى رابطة الدوري الإسباني حصرياً، حيث يقومون بجولات عالمية للترويج لأنفسهم وللرابطة على حد سواء والوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، بما يشبه عمل سفراء الرابطة لكرة القدم.