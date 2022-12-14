شارك كبديل وسجل ثنائية.. أحمد الشيخ رجل مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش

حصد أحمد الشيخ جائزة رجل المباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقاد الشيخ فريقه غزل المحلة لقلب تأخره أمام الجيش من 2-0 إلى فوز 3-2.

وبدأ صاحب القميص رقم 10 على دكة البدلاء ثم شارك في الدقيقة 40 وسجل ثنائية قادت فريقه للفوز.

وفاز الشيخ بالجائزة للمرة الثانية في الدوري الموسم الحالي بعد حصدها في الجولة الأولى ضد المقاولون العرب.

وفاز لاعبو فريق غزل المحلة بالجائزة في 4 مباريات من أصل 7.

وخلال 7 مباريات سجل الشيخ 7 أهداف في الدوري المصري.

وتفوق الشيخ على أفضل مواسمه التهديفية، موسم 2020-2021 والذي سجل خلاله 6 أهداف في 31 مباراة.

ويتصدر الشيخ صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وسجل الشيخ خلال الموسم الحالي هدفا ضد كل من المقاولون العرب والإسماعيلي وأسوان والاتحاد والداخلية وهدفين اليوم أمام غزل المحلة.

وبفضل هدفي الشيخ اليوم أمام طلائع الجيش فوصل للهدف رقم 21 في 134 مباراة وصنع 6 أهداف.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 7 مباريات بشكل مؤقت.

ماذا قدم الشيخ ضد طلائع الجيش؟

دقائق: 49

أهداف: 2

تسديدات: 2

صناعة فرص: 2

لمس الكرة: 19

عرضيات صحيحة: 1 من 1

استعادة الكرة: 4