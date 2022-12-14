ريمونتادا الفلاحين.. الشيخ "هداف الدوري" يقود المحلة لفوز درامي على طلائع الجيش

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

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في ريمونتادا نفذها زعيم الفلاحين حقق غزل المحلة الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأول في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف غزل المحلة في المباراة كل من أحمد الشيخ الذي سجل هدفين ومعاذ الحناوي، بينما سجل لطلائع الجيش أحمد سمير وإسلام محارب.

وعزز الشيخ رصيده كهداف للدوري المصري هذا الموسم بعد وصوله للهدف السابع.

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الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة الـ 16 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الصدارة والذي سيلاقي فيوتشر يوم الجمعة.

بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة السابعة في المركز العاشر.

التشكيل

بدأ غزل المحلة بتشكيل شهد غياب أحمد الشيخ الذي جلس على مقاعد البدلاء بينما بدأ عبد الرحمن عاطف وجابرييل أوروك في خط الهجوم، وفي المقابل شارك محمد فتح الله لأول مرة بشكل أساسي مع طلائع الجيش ضد فريقه السابق.

أحداث المباراة

في الدقيقة الثامنة احتسب الحكم ركلة جزاء مبكرة لطلائع الجيش بعد تدخل من محمد جابر على أحمد متعب داخل منطقة الجزاء.

ونفذ أحمد سمير ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس محمود الحضري ليحرز الهدف الأول لطلائع الجيش.

وأضاف إسلام محارب الهدف الثاني في الدقيقة الـ 36 مستغلا تمريرة رائعة من أحمد سمير ليضع الكرة من زاوية ضيقة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 40 دخل أحمد الشيخ بديلا لإبراهيما كونيه في تشكيل غزل المحلة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة قلص معاذ الحناوي الفارق لغزل المحلة برأسية بعد عرضية من جابرييل أوروك.

وفي الشوط الثاني أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لخالد سطوحي لاعب طلائع الجيش بعد تدخل عنيف على عبده يحيى.

وحاول إيهاب سمير تعديل النتيجة بتسديدة في الدقيقة الـ 68 ولكنها كانت خارج الملعب.

وبعد دقيقة واحدة انطلق جابرييل أوروك وأرسل عرضية جديدة نحو أحمد الشيخ داخل منطقة الجزاء الذي وضع الكرة من لمسة واحدة في المرمى محرزا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ 73 أكمل الشيخ الريمونتادا وسجل الهدف الثالث بمتابعة لرأسية ارتدت من الدفاع.

وخلال 7 مباريات سجل الشيخ 7 أهداف في الدوري المصري.

وتفوق الشيخ على أفضل مواسمه التهديفية، موسم 2020-2021 والذي سجل خلاله 6 أهداف في 31 مباراة.

ويتصدر الشيخ صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وكاد أحمد حتحوت أن يتعادل برأسية في الدقيقة الـ 83 ولكنها مرت بجوار المرمى.

وانتهت المباراة بفوز المحلة ليواصل انطلاقته الرائعة بالدوري.

وسيلعب غزل المحلة في مباراته المقبلة ضد فيوتشر على استاد القاهرة، بينما سيلعب طلائع الجيش ضد البنك الأهلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

غزل المحلة طلائع الجيش الدوري المصري
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