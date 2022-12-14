فيالي يترك مهامه في تدريب منتخب إيطاليا بسبب السرطان

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

جيانلوكا فيالي

قرر جيانلوكا فيالي مساعد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا التخلي عن مهامه من أجل التركيز على معركته الثالثة ضد مرض السرطان.

نجم منتخب إيطاليا السابق أصيب بسرطان البنكرياس في 2017، قبل أن يعلن شفاءه في 2018، لكن المرض عاد إليه في 2019 ثم انتصر عليه في 2020 مجددا.

وقال فيالي في تصريحات لموقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم: "بعد مناقشات طويلة وصعبة مع أطباء الأورام قررت الابتعاد مؤقتا عن التزاماتي المهنية الحالية والمستقبلية".

أخبار متعلقة:
سقط من الدور الثامن.. فتح تحقيق حول وفاة حارس أمن بملعب لوسيل روميرو: سنوقف الاحتفالات من أجل التحضير لمعركة النهائي مدافع الأرجنتين: علينا أن نلعب بشكل أفضل ليكيب: ليستر سيتي يستهدف ضم نجم المغرب

وأضاف "الهدف هو وضع كل تركيزي العقلي والجسدي للتغلب على هذه المرحلة من مرضي، حتى أتمكن من العودة في أسرع وقت ممكن لمساعدة ومشاركة الجميع في التحديات والمغامرات الجديدة التي نواجهها".

فيما قال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "جيانلوكا جزء أساسي من طاقم تدريب الأتزوري وسيكون كذلك في المستقبل بفضل قوته غير العادية".

وأكمل "نحن على يقين تام بأنه سيعود إلينا قريبا".

فيالي صاحب الـ57 عاما لعب لأندية سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي، وحصد مع سامبدوريا لقب الدوري مرة وكأس إيطاليا 3 مرات وكأس السوبر الإيطالية مرة وبطولة أوروبا للأندية أبطال الكؤوس مرة.

مع يوفنتوس حصد فيالي لقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر مرة، بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة.

انضم فيالي إلى تشيلسي عام 1996، وحصد معه 3 ألقاب، بطولة كأس أوروبا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وفي عام 1998 كان فيالي لاعبا ومدربا لتشيلسي بعد إقالة رود خولييت في فبراير من ذلك العام.

وكمدرب لتشيلسي حصد مع النادي 5 ألقاب، كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة والدرع الخيرية وكأس أوروبا لأبطال الكؤوس وكأس السوبر الأوروبية.

فيالي لعب 59 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا سجل خلالها 16 هدفا

جيانلوكا فيالي إيطاليا روبرتو مانشيني
نرشح لكم
كوكوريا: تشيلسي يجب أن يثق في مشروع بوتر مفاجأة كبيرة.. أس: رونالدو يتدرب في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد تقرير: هازارد حريص على الانتقال إلى الدوري الأمريكي ليكيب: نادي جيرو السابق يفكر في إطلاق اسمه على الملعب الخاص به بيلد: ليفاكوفيتش قد يعوض غياب نوير في بايرن كالتشيو ميركاتو: تأخر جديد في عودة بوجبا للملاعب آس: تحديد موعد كأس العالم للأندية 2022 كأس العالم - موعد مباراة كرواتيا لتحديد المركز الثالث.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
عبد السلام وادو: الركراكي كلمة سر إنجاز المغرب.. وتواجد أمهات اللاعبين له مفعول السحر 14 دقيقة | قطر 2022
كوكوريا: تشيلسي يجب أن يثق في مشروع بوتر 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشيخ: هدف الشوط الأول سبب العودة أمام طلائع الجيش 31 دقيقة | الكرة المصرية
بابافاسيليو يعدد مكاسب الفوز على طلائع الجيش 43 دقيقة | الكرة المصرية
مفاجأة كبيرة.. أس: رونالدو يتدرب في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: هازارد حريص على الانتقال إلى الدوري الأمريكي ساعة | الكرة الأوروبية
لوكاس لييفا يبتعد عن جريميو بسبب مشاكل في عضلة القلب ساعة | الكرة المصرية
"لاليجا" توقع اتفاقية مع جالاكسي ريسر للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا