أفضل موسم له على الإطلاق.. الشيخ يصل لهدفه السابع في الدوري

يقدم أحمد الشيخ لاعب وسط غزل المحلة أفضل مواسمه على الإطلاق تهديفيا في الدوري المصري.

وشارك الشيخ كبديل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء ضد طلائع الجيش وسجل ثنائية قادت فريقه لقلب تأخره من 2-0 لفوز 3-2 قبل دقائق على النهاية.

وخلال 7 مباريات سجل الشيخ 7 أهداف في الدوري المصري.

وتفوق الشيخ على أفضل مواسمه التهديفية، موسم 2020-2021 والذي سجل خلاله 6 أهداف في 31 مباراة.

⏰41' مشاركة أحمد الشيخ في المباراة ⏰70' أحمد الشيخ يسجل هدف التعادل ⏰74' أحمد الشيخ يسجل ثاني أهدافه في المباراة هـــــــــداف الدوري 👑⚽ pic.twitter.com/uagYwJnSNN — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2022

ويتصدر الشيخ صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وسجل الشيخ خلال الموسم الحالي هدفا ضد كل من المقاولون العرب والإسماعيلي وأسوان والاتحاد والداخلية وهدفين اليوم أمام غزل المحلة.

وبفضل هدفي الشيخ اليوم أمام طلائع الجيش فوصل للهدف رقم 21 في 134 مباراة وصنع 6 أهداف.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.