بعد خروج البرازيل.. ريفالدو يعلن دعمه للأرجنتين في كأس العالم

كشف ريفالدو فيريرا نجم البرازيل السابق عن دعمه لمنتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022.

الأرجنتين هي المنافس التقليدي للبرازيل في كرة القدم على مدار التاريخ وعلى الرغم من ذلك فإن نجم السامبا سيدعم غريمه.

وكان منتخب البرازيل قد خرج من البطولة بعد الخسارة في دور ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وكتب ريفالدو عبر حسابه على تويتر: "البرازيل ونيمار لم يعودوا في كأس العالم لذلك سأظل مع الأرجنتين لا كلمات تصفك يا ميسي".

وتابع "لقد كنت تستحق أن تكون بطل العالم من قبل ولكن الله يعلم كل شيء وستتوج يوم الأاحد لأنك تستحق اللقب".

وتأهل منتخب الأرجنتين للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيلعب منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل على ملعب لوسيل في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.