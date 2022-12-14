سقط من الدور الثامن.. فتح تحقيق حول وفاة حارس أمن بملعب لوسيل

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر فتح تحقيق حول وفاة حارس أمن بملعب لوسيل خلال المونديال.

وذكرت تقارير قطرية أن حارس الأمن البالغ من العمر 24 عاما - كيني الجنسية - سقط من الطابق الثامن بالملعب يوم السبت الماضي.

ونشرت اللجنة يوم الأربعاء بيانا جاء على النحو الآتي:

"تعرض حارس الأمن في ملعب لوسيل (نجاو كيبو) لحادث سقوط خلال قيامه بعمله، وحضرت الفرق الطبية بالاستاد إلى مكان الحادث على الفور وقدمت للمصاب العلاج الأولي، قبل نقله في سيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد بالدوحة".

"يؤسفنا الإعلان عن وفاة كيبو يوم الثلاثاء في المستشفى، رغم الجهود التي بذلها الفريق الطبي لعلاجه في وحدة العناية المركزة، على مدى ثلاثة أيام".

"أبلغنا ذوي الفقيد بالوفاة ونعرب لهم ولأصدقائه ولزملائه عن خالص تعازينا في هذا المصاب الأليم".

"تواصل الجهات المعنية ومنظمو البطولة التحقيقات العاجلة حول الظروف التي أدت إلى سقوط حارس الأمن، وستقدم كافة المعلومات ونتائج التحقيقات فور توفرها".

"سنعمل على ضمان تلقي أسرة الفقيد كافة مستحقاته".

بيان عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. pic.twitter.com/UlwueMuLfV — SC News (@roadto2022news) December 14, 2022

ويحتضن ملعب لوسيل نهائي المونديال يوم الأحد المقبل، بين الأرجنتين والفائز من صدام المغرب وفرنسا.

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