الدرجة الثالثة - تأجيل مباريات الجولة 13 من المجموعة 12 لوفاة سامي سعيد
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 14:46
كتب : رضا السنباطي
قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية تأجيل الجولة الثالثة عشر في المجموعة الثانية عشر بالقسم الثالث (مجموعة الإسكندرية ومطروح).
يأتي ذلك بسبب وفاة اللاعب سامي سعيد لاعب مطروح خلال لقاء السلوم أمس الثلاثاء.
كان من المقرر إقامة الجولة يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر.
وسيتم تحديد موعد جديد للجولة لاحقا.
توفي سامي سعيد لاعب نادي مطروح أحد أندية القسم الثالث بعد تعرضه لهبوط حاد خلال مواجهة فريقه ضد السلوم.
وابتلع لاعب مطروح لسانه ما عرضه لهبوط حاد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات القسم الثالث.
وقال حمدي رحومة عضو مجلس إدارة نادي مطروح لـFilGoal.com : "سامي سعيد تعرض لاصطدام بالرأس أثناء لقاء الفريق ضد السلوم وسقط على الأرض وابتلع لسانه".
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