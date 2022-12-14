الدرجة الثالثة - تأجيل مباريات الجولة 13 من المجموعة 12 لوفاة سامي سعيد

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 14:46

كتب : رضا السنباطي

وفاة سامي سعيد لاعب مطروح

قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية تأجيل الجولة الثالثة عشر في المجموعة الثانية عشر بالقسم الثالث (مجموعة الإسكندرية ومطروح).

يأتي ذلك بسبب وفاة اللاعب سامي سعيد لاعب مطروح خلال لقاء السلوم أمس الثلاثاء.

كان من المقرر إقامة الجولة يوم السبت المقبل الموافق 17 ديسمبر.

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وسيتم تحديد موعد جديد للجولة لاحقا.

توفي سامي سعيد لاعب نادي مطروح أحد أندية القسم الثالث بعد تعرضه لهبوط حاد خلال مواجهة فريقه ضد السلوم.

وابتلع لاعب مطروح لسانه ما عرضه لهبوط حاد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات القسم الثالث.

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وقال حمدي رحومة عضو مجلس إدارة نادي مطروح لـFilGoal.com : "سامي سعيد تعرض لاصطدام بالرأس أثناء لقاء الفريق ضد السلوم وسقط على الأرض وابتلع لسانه".

وتابع "اللاعب تم نقله إلى مستشفى مطروح العام بعد حصوله على الإسعافات الأولية في الملعب، فيما قرر الحكم إلغاء المباراة".

وواصل "اللاعب فارق الحياة في المستشفى، وننتظر تحديد موعد الجنازة. الجميع حاليا في حالة إنهيار تام من مجلس الإدارة واللاعبين".

يذكر أن شهر ديسمبر من العام الماضي شهد وفاة أدهم السلحدار المدير الفني لنادي المجد السكندري عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة في شباك الزرقا.

الدرجة الثالثة سامي سعيد المصري بالسلوم
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