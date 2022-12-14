تأجيل مباراتين في الدوري السعودي بسبب المغرب في كأس العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري السعودي تأجيل مباراتين لحساب الجولة التاسعة بسبب مشاركة لاعبي المغرب في كأس العالم 2022.

وتأجلت مباراتي: الاتحاد ضد الشباب والوحدة ضد الفتح.

وكان من المنتظر أن تقام المباراتين غدا الخميس مع عودة منافسات المسابقة.

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وحسبما أعلن موقع المسابقة يأتي ذلك بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهم مع منتخبات بلادهم في مسابقة كأس العالم.

ويمثل عبد الرازق حمد الله مهاجم اتحاد جدة ومنير المحمدي حارس الوحدة منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة فرنسا اليوم في نصف نهائي كأس العالم، وفي حال الفوز أو الخسارة سيخوض مباراة أخرى في المونديال يوم السبت أو الأحد المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023 ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقا.

كما تقرر أيضا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14.

الدوري السعودي اتحاد جدة الشباب
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