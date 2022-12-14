انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (3)-(2) طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب غزل المحلة.

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نهاية المباراة

ق83. رأسية من أحمد حتحوت لاعب طلائع الجيش بجوار المرمى.

ق73. جووووول الثاااالث لغزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ بمتابعة لتسديدة ارتدت من الدفاع.

ق69. جووووول التعاادل لغزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ بتسديدة من أحمد الشيخ مستغلا عرضية من جابرييل أوروك.

ق68. تسديدة من إيهاب سمير خارج الملعب.

ق51. بطاقة حمراء لخالد سطوحي لاعب طلائع الجيش بعد تدخل عنيف ضد عبده يحيى، الطرد هو الـ 16 في الدوري المصري حتى الآن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. جووووول أول لغزل المحلة عن طريق معاذ الحناوي من رأسية مستغلا ركنية نفذها جابرييل أوروك.

ق40. دخول أحمد الشيخ بدلا من إبراهيما كونيه

ق36. جووول الثاني لطلائع الجيش هن طريق إسلام محارب مستغلا تمريرة رائعة من أحمد سمير ليسدد محارب من الزاوية الضيقة في المرمى.

ق11. جووول أول لطلائع الجيش عن طريق أحمد سمير من ركلة جزاء نفذها على يمين الحارس محمود الحضري.

ق8. ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد تدخل من محمد جابر على أحمد متعب داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل