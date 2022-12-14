التشكيل - 3 تغييرات لـ غزل المحلة.. ويوسف يبدأ بنفس الفريق لـ طلائع الجيش

أجرى نيكوديموس بابافسيلو المدير الفني لـ غزل المحلة 3 تغييرات في تشكيل فريقه الأساسي أمام طلائع الجيش في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويبدأ محمد بازوكا وخالد الإخميمي وإبراهيم كونيه في التشكيل الأساسي عوضا عن إيهاب سمير وأحمد الشيخ وعبده يحيى على الترتيب.

فيما لم يُجر محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش أي تغيير في تشكيل فريقه والذي فاز على المصري بنتيجة 3-1.

وجاء تشكيل غزل المحلة

حراس المرمى: محمود الحضري

الدفاع: محمد جابر – معاذ الحناوي – محمد بازوكا -مصطفى العش

الوسط: خالد الإخميمي –– حميد ماو – أحمد النادري

الهجوم: إبراهيم كونيه – عبد الرحمن عاطف – جابريال أوروك

ويجلس على دكة البدلاء: عمرو شعبان - صلاح ريكو – السيد الشبراوي – أحمد الشيخ – إيهاب سمير – كريم مصطفى – باولن فوافي – عبده يحيى – محمد نبيه.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد فتح الله – خالد سطوحي

الوسط: أحمد عبد الرحمن – إسلام محارب – عبد الرحمن أسامة (شيكا) – أحمد متعب

الهجوم: أحمد سمير - خالد قمر – كريم طارق

ويجلس على دكة البدلاء: يحيى حامد – أشرف مجدي – علي الزاهدي – علي حمدي – محمد حتحوت – محمد سمير – فارس حاتم – محمد شحاتة – أحمد سالم.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 7 نقاط.