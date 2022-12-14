كرة سلة - الرياضي اللبناني يعلن عودة إسماعيل أحمد

أعلن نادي الرياضي اللبناني عودة إسماعيل أحمد مجددا للفريق الأول لكرة السلة.

وكشف FilGoal.com عن فسخ إسماعيل أحمد تعاقده مع فريق الاتحاد السكندري بالتراضي بين الطرفين.

وذلك بسبب ظروف أسرية للاعب.

وتنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية لدى النادي ليوقع على عقده مع الرياضي اللبناني.

ووقع اللاعب على عقد جديد مع الاتحاد السكندري في أغسطس الماضي.

يذكر أن إسماعيل أحمد انتقل إلى نادي الرياضي اللبناني عقب نهاية الموسم الماضي ليلعب مع الفريق السلسلة الختامية للدوري اللبناني.

ويلعب الاتحاد نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك.