مران الأهلي - جلسة علاج طبيعي لـ بيرسي تاو.. ومحاضرة من كولر للاعبين

أدى الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وأدى بيرسي تاو لاعب الفريق جلسة علاج طبيعي خلال المران في الجيم ضمن البرنامج الذي يخضع له بعد الإصابة أمام الاتحاد السكندري.

وكشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن تعرض اللاعب لإصابة في العضلة الخلقية عقب الإشاعات التي أجراها وتم وضع البرنامج العلاجي بالنسبة له.

وخضع حراس المرمى لتدريبات إضافية قادها ميشيل يانكون مدرب الحراس لتجهيزهم جميعا للمباريات المقبلة.

وألفى كولر محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وخلال المحاضرة تحدث كولر عن بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد 6 جولات محققا العلامة الكاملة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.