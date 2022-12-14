تقرير: مانشستر يونايتد مهتم ببديل رونالدو

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

البرتغال - سويسرا - هدف جونكالو راموس

كشفت مصادر شبكة "ESPN" أن نادي مانشستر يونايتد من المقرر أن يجري استفسارا بشأن توافر مهاجم بنفيكا جونكالو راموس خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم الشتاء المقبل لتعويض النقص في خط الهجوم.

وفسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع كريستيانو رونالدو في نوفمبر الماضي.

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ويعد راموس أحد الخيارات أمام مانشستر يونايتد مع كودي جاكبو وجواو فيليكس لتدعيم خط الهجوم.

وبحسب مصادر الشبكة، فإن ميزانية مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوي لن تكون كبيرة.

واستفسر مانشستر يونايتد عن جواو فيليكس ولكن مطالبة أتليتكو مدريد بـ100 مليون يورو سيمثل عائق أمام إتمام الصفقة.

وارتفعت مطالب آيندهوفن إلى 50 مليون يورو للتخلي عن كودي جاكبو بعد تألقه في كأس العالم، مع رغبة في الإبقاء عليه لمساعدة الفريق في التتويج بالدوري الهولندي لأول مرة منذ 2018.

وبرز جونكالو راموس مع منتخب البرتغال بعد أن لعب في مكان كريستيانو رونالدو أمام سويسرا في ثمن النهائي ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفا في فوز كبير بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ومع بنفيكا، لعب ابن الـ21 عاما 21 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم سجل خلالها 14 هدفا وصنع ستة آخرين.

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