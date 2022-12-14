4 انتصارات.. تاريخ مواجهات المغرب أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم

ستكون مواجهة فرنسا هي السادسة عشر لمنتخب المغرب ضد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ويلتقي منتخب فرنسا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء لحسم ثاني المتأهلين لنهائي المونديال.

موقع "FIFA +" سلط الضوء على تاريخ مواجهة المغرب ضد المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

النقطة الأولى

في كـأس العالم 1970 خسر منتخب المغرب في أول مباراة مونديالية أمام ألمانيا الغربية.

ثم حقق أول نقطة في تاريخه بالتعادل مع بلغاريا بنتيجة 1-1 سجل الهدف موهوب غزواني.

فوز أول

في كأس العالم 1986 أوقعت القرعة منتخب المغرب في مجموعة واحدة بجانب ثلاثة منتخبات أوروبية، البداية كانت بالتعادل السلبي مع بولندا ومن ثم تكرار نفس النتيجة أمام إنجلترا.

ثم فوز تاريخي على البرتغال بنتيجة 3-1 (هدفين عبد الرزاق خيري وهدف عبد الكريم كريمو) وأصبح أول منتخب إفريقي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم.

ثم جاءت الخسارة أمام ألمانيا الغربية بنتيجة 1-0.

بلجيكا وهولندا

في كأس العالم 1994 خسر أسود الأطلس من بلجيكا بهدف ثم هولندا بنتيجة 2-1، وسجل الهدف الوحيد حسن ناضر.

الخروج المُر

في كأس العالم 1998 قدم المنتخب المغربي أداءً مميزا، بدأ بالتعادل مع النرويج 2-2 هدفي مصطفى حجي وكاماتشو.

وبعدها كان السقوط المنطقي أمام البرازيل 3-0، وأخيرا كانت المباراة الشهيرة أمام اسكتلندا حيث أذهلت المغرب العالم وفازت 3-0. بهدفي صلاح الدين بصير وكاماتشو.

رغم ذلك خرجت من الدور الأول بعد التعادل المفاجئ بين البرازيل والنرويج. خروج أقل ما يُوصف بالخروج المُر.

أداء دون نتائج

في كأس العالم 2018، لم يحققوا النتائج المطلوبة وخسروا أمام إيران ثم البرتغال بنتيجة 1-0.

ثم تعادلوا مع إسبانيا بنتيجة 2-2 بهدفي خالد بوطيب ويوسف النصيري.

الأسود تُروض القارة العجوز

في كأس العالم 2022 ألفت منتخب كرواتيا من الخسارة بتعادل سلبي.

وكانت بلجيكا أول الخاسرين بهدفي رومان سايس وزكريا بو خلال.

في دور الـ 16 تخطت إسبانيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وفي ربع النهائي حسم يوسف النصيري الفوز لصالح المنتخب الإفريقي.

الحصيلة: التقى منتخب المغرب مع منتخبات أوروبية خلال 16 مباراة، حقق خلالها أسود الأطلس 4 انتصارات وتعادل في 7 وخسر 5.

واليوم المباراة السابعة عشر ستكون أمام فرنسا، فكيف ستكون النتيجة لصالح أسود الأطلس؟