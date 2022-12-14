تعادل.. تاريخ مواجهات فرنسا أمام منتخبات إفريقيا في كأس العالم

ستكون مواجهة المغرب هي السابعة لمنتخب فرنسا ضد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

ويلتقي منتخب فرنسا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء لحسم ثاني المتأهلين لنهائي المونديال.

موقع "FIFA +" سلط الضوء على تاريخ مواجهة فرنسا ضد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم.

المواجهة الأولى

في كأس العالم 1998، كان اللقاء الأول بين الديوك الفرنسية ومنتخب إفريقي هو منتخب جنوب إفريقيا.

حسم الديوك الفوز بنتيجة 3-0 سجلها كريستوف دوجاري وتيري هنري والمدافع الجنوب إفريقي بيير عيسى بالخطأ في مرماه. المباراة التي مثلت الخطوة الأولى في مشوار الفوز باللقب.

صدمة أسود التيرانجا

في كأس العالم 2002 أصبحت مباراة الافتتاح أحد اللقاءات الخالدة في تاريخ المونديال، وأحد الذكريات السعيدة لإفريقيا.

السنغال بالمدرب الراحل برونو ميتسو حققت أولى المفاجآت وهزمت حامل اللقب بهدف بابا بوبا ديوب وسط دهشة الجميع.

المباراة كانت الخطوة الأولى في طريق الديوك نحو العودة إلى منازلهم مبكرا جدا، حيث خرج المنتخب من دور المجموعات.

انتصار التأهل

في كأس العالم 2006 كان منتخب فرنسا بحاجة للفوز بعد تعادلين مع سويسرا وكوريا الجنوبية.

وأمام توجو باتريك فييرا وتيري هنري كانا في الموعد وسجلا هدفي فوز فرنسا ليصعد الديوك وواصل مشواره حتى النهائي حيث خسر أمام إيطاليا في مباراة طرد زين الدين زيدان الشهيرة.

جنوب إفريقيا تثأر

في كأس العالم 2010 خاض منتخب فرنسا واحدة من أسوأ مشاركاته، تعادل مع أوروجواي سلبيا وخسر من المكسيك 2-0 وسقط أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1.

نتيجة كانت تعني التوديع من دور المجموعات، وثأر البافانا بافانا بعد خسارتهم في 1998.

الإقصائية الوحيدة

في كأس العالم 2014 التقى منتخب فرنسا لأول مرة مع منتخب إفريقي في مباراة إقصائية بكأس العالم.

جاءت خلال دور الـ 16 أمام نيجيريا، واستطاع بول بوجبا وجوزيف بوبو بالخطأ في مرماه من قيادة فرنسا لربع النهائي.

مشوار الديوك انتهى بعد ذلك بالخسارة من ألمانيا.

النسور تحلق

في كأس العالم 2022 استعان ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا بالبدلاء بعد حسم التأهل لدور الـ 16 أمام تونس.

نسور قرطاج استطاعت الفوز بهدف وهبي الخزري لكن أستراليا خطفت بطاقة التأهل بانتصارها على الدنمارك في المباراة الأخرى.

النتيجة 3 انتصارات و3 هزائم أمام منتخب إفريقيا خلال 6 مباريات سابقة.

واليوم المباراة السابعة ستكون أمام المغرب، فكيف ستكون النتيجة لصالح الديوك؟