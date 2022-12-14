في الجول يكشف - مدة غياب بيرسي تاو

تعرض الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي لضربة موجعة جديدة بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية حسبما علم FilGoal.com.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض تاو للإصابة في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الجنوب إفريقي سيغيب لمدة شهر.

وسيخضع اللاعب لحقن بلازما ضمن برنامجه العلاجي.

ووقع ابن الـ28 على عاشر أهدافه مع الأهلي في 38 مباراة بجانب ست تمريرات حاسمة أمام زعيم الثغر.

الهدف هو الثاني على التوالي لتاو مع الأهلي بعد أن سجل في شباك غزل المحلة.

وعانى تاو من الغياب عن التسجيل قبل الهدف أمام غزل المحلة حيث كانت آخر مواجهة سجل فيها بيرسي تاو هدفا مع الأهلي تعود إلى مباراة سموحة في الجولة السادسة من دوري الموسم الماضي.

وتعد تلك الإصابة الثانية لتاو على مستوى العضلة الخلفية، والرابعة بشكل عام مع الأهلي.

وتعرض تاو للإصابة في العضلة الأمامية مرتين منذ انضمامه للأهلي في سبتمبر 2021 ويناير 2022 وفي كلاهما غاب لمدة شهر.

ثم تعرض للإصابة في الخلفية في يونيو الماضي وغاب لمدة شهر أيضا.