ليكيب: نادي جيرو السابق يفكر في إطلاق اسمه على الملعب الخاص به

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

أولفييه جيرو يحتفل بهدفه مع فرنسا أمام بولندا

يفكر نادي تور الفرنسي في إعادة تسمية اسم ملعبه ليكون على اسم أولفييه جيرو لاعب الفريق السابق.

وبحسب صحيفة "ليكيب" فإن تور يفكر في تكريم لاعبه السابق والذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

ويقود كريستوف بوشيه رئيس مرسيليا وبلدية تور السابق اقتراحا لتغيير اسم ملعب تور من "Vallée du Cher" إلى استاد أولفييه جيرو.

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ولعب جيرو مع نادي تور خلال الفترة من 2008 إلى 2010.

لعب خلالها ابن الـ36 عاما 69 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وحطم جيرو رقم تييري هنري ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 53 هدفا.

وسجل جيرو هدفين أمام أستراليا ثم هدف أمام بولندا في ثمن النهائي وأخيرا هدف الفوز على إنجلترا في ربع النهائي.

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم، حيث يواجه الفائز الأرجنتين في المباراة النهائية.

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