تقرير: الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلات جوية إلى قطر قبل نصف نهائي كأس العالم

ألغيت عددا من الرحلات الجوية من المغرب إلى قطر والتي كانت ستقل جماهير مغربية من أجل حضور مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب المغرب مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء في التاسعة مساءً.

وبحسب موقع "هيسبرس" المغربي، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) أن قرار إلغاء عدد من الرحلات الجوية المبرمجة إلى الدوحة اتخذ من قبل السلطات القطرية.

وأوضحت الشركة المغربية أنها ستعيد ثمن التذاكر إلى زبائنها في أقرب موعد.

وطالبت الشركة الجمهور المغربي المعني بهذه الرحلات الجوية إلى عدم التوجه إلى المطار بعد إلغاء هذه الرحلات وعددها 7.

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة.











































































































































































وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.