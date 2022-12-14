تقرير: الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلات جوية إلى قطر قبل نصف نهائي كأس العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

جماهير المغرب أمام كرواتيا

ألغيت عددا من الرحلات الجوية من المغرب إلى قطر والتي كانت ستقل جماهير مغربية من أجل حضور مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب المغرب مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء في التاسعة مساءً.

وبحسب موقع "هيسبرس" المغربي، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) أن قرار إلغاء عدد من الرحلات الجوية المبرمجة إلى الدوحة اتخذ من قبل السلطات القطرية.

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وأوضحت الشركة المغربية أنها ستعيد ثمن التذاكر إلى زبائنها في أقرب موعد.

وطالبت الشركة الجمهور المغربي المعني بهذه الرحلات الجوية إلى عدم التوجه إلى المطار بعد إلغاء هذه الرحلات وعددها 7.

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

ويلعب منتخب المغرب في نصف النهائي مع الفائز من إنجلترا وفرنسا.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

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