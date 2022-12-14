ديلي ميل: جيرارد ولامبارد مرشحان لخلافة ساوثجيت

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

لامبارد جيرارد بيكام انجلترا

ذكرت جريدة ديلي ميل أن ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد هما أحد المرشحين لتولي قيادة منتخب إنجلترا في حالة الانفصال عن جاريث ساوثجيت.

إنجلترا ودعت كأس العالم 2022 من ربع النهائي، لكن الاتحاد الإنجليزي يتمسك بساوثجيت حسب التقارير، بينما قال المدرب إنه بحاجة لبعض الوقت لتقرير مستقبله.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الإنجليزي يفكر في أحد نجوم المنتخب السابقين، مثل جيرارد الذي أقيل من تدريب أستون فيلا قبل أسابيع، أو لامبارد مدرب إيفرتون.

أخبار متعلقة:
ميسي: النهائي سيكون آخر مباراة لي في كأس العالم.. وأشعر أنني بحالة جيدة بيلد: ليفاكوفيتش قد يعوض غياب نوير في بايرن آس: تحديد موعد كأس العالم للأندية 2022 كالتشيو ميركاتو: تأخر جديد في عودة بوجبا للملاعب

وهناك اسم آخر يبرز هو إدي هاو مدرب نيوكاسل.

ويمتد عقد ساوثجيت حتى ديسمبر 2024.

ولا يستبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية تعيين مدير فني أجنبي لقيادة منتخب إنجلترا في حالة الانفصال عن جاريث ساوثجيت، حسب جريدة تيليجراف.

وأوضح تقرير تيليجراف أن الاتحاد الإنجليزي قد يفكر في تعيين مدرب أجنبي إذا استقال جاريث ساوثجيت من منصبه.

واضطر اتحاد الكرة الإنجليزي إلى التفكير في جميع السيناريوهات المحتملة أثناء انتظارهم لمعرفة ما سيقرره ساوثجيت، حسب التقرير.

الاتحاد الإنجليزي يريد تحديد خليفة لساوثجيت من أوسع مجموعة مواهب ممكنة، بما في ذلك المرشحين الأجانب.

ويبرز اسم ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام هوتسبير السابق واسم توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، لخلافة ساوثجيت، حسب تيليجراف.

فابيو كابيلو كان الأجنبي الأخير الذي تولى قيادة منتخب إنجلترا.

وذلك في الفترة من 2008 حتى 2012.

إنجلترا
نرشح لكم
ليكيب: ليستر سيتي يستهدف ضم نجم المغرب ميسي: جوليان ألفاريز يستحق جائزة رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا 4 انتصارات.. تاريخ مواجهات المغرب أمام منتخبات أوروبا في كأس العالم تعادل.. تاريخ مواجهات فرنسا أمام منتخبات إفريقيا في كأس العالم مدافع الأرجنتين: علينا أن نلعب بشكل أفضل في الجول يكشف - مدة غياب بيرسي تاو ليكيب: نادي جيرو السابق يفكر في إطلاق اسمه على الملعب الخاص به تقرير: الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلات جوية إلى قطر قبل نصف نهائي كأس العالم
أخر الأخبار
الدرجة الثالثة - تأجيل مباريات الجولة 13 من المجموعة 12 لوفاة سامي سعيد 8 دقيقة | الدرجة الثانية
تأجيل مباراتين في الدوري السعودي بسبب المغرب في كأس العالم 18 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) طلائع الجيش.. ركلة جزااااء 21 دقيقة | الكرة المصرية
ليكيب: ليستر سيتي يستهدف ضم نجم المغرب 28 دقيقة | قطر 2022
التشكيل - 3 تغييرات لـ غزل المحلة.. ويوسف يبدأ بنفس الفريق لـ طلائع الجيش 36 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الرياضي اللبناني يعلن عودة إسماعيل أحمد 57 دقيقة | كرة سلة
مران الأهلي - جلسة علاج طبيعي لـ بيرسي تاو.. ومحاضرة من كولر للاعبين ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مانشستر يونايتد مهتم ببديل رونالدو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا