ميسي: النهائي سيكون آخر مباراة لي في كأس العالم.. وأشعر أنني بحالة جيدة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

كشف ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن نهائي كأس العالم 2022 ستكون المباراة الأخيرة له بالمونديال.

وينتظر ميسي ومنتخب الأرجنتين هوية منافسه في نهائي كأس العالم 2022 والذي يتحدد اليوم الأربعاء، بين المغرب وفرنسا.

وقال ميسي في تصريحات صحيفة: "أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بالقوة ومستعد للعب كل مباراة".

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وأضاف "الأمر ليس سهلا، وصلنا ونحن نشعر بالإرهاق لكن المجموعة جنت القوة مرة وأخرى وخضنا مباراة قوية".

وأكمل "استمتع بذلك كثيرا وأنا سعيد للغاية في هذه النسخة من كأس العالم كوني قادرا على مساعدة الفريق".

والتقطت العدسات ميسي خلال مباراة كرواتيا وهو يعاني من إصابة في العضلة الخليفة، ورغم ذلك خاض المباراة كاملة.

وأردف "أنا فخور لإمكانية أن أنهي مسيرتي في كأس العالم بخوض النهائي. وهو شيء مثير أعيشه".

وأتم "يوم الأحد ستكون آخر مباراة لي في كأس العالم، البطولة المقبلة بعد عدة سنوات ولا أظن أنني سأتواجد بها، وآمل أن أنهي البطولة بأفضل طريقة ممكنة".

والآن يمتلك ميسي رفقة كتيبة التانجو فرصة أخرى للتتويج يوم الأحد المقبل بعدما خسر من قبل في نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه متساويا مع إيطاليا والثالث بشكل عام بعد ألمانيا والبرازيل.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين من قبل أي مباراة في نصف النهائي، 6 مباريات = 6 فوز.

وانتهت التجربة الكرواتية وتلك المرة بعد 90 دقيقة عقب إقصاء اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، ولن يتكرر إنجاز 2018 بالوصول للنهائي.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من لقاء الغد بين المغرب وفرنسا لمعرفة هوية منافسه في النهائي يوم الأحد المقبل.

بينما سيلتقي منتخب كرواتيا مع الخاسر من المباراة ذاتها لتحديد المركز الثالث.

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