آس: تحديد موعد كأس العالم للأندية 2022

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، الموعد المبدئي لبطولة كأس العالم للأندية 2022.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبلغ ريال مدريد بإقامة بطولة كأس العالم للأندية 2022 في أبو ظبي بالإمارات بين 1 فبراير 2023 وحتى 11 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يعلن فيفا الموعد الرسمي للبطولة يوم الجمعة المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل دوري إفريقيا.

ومن المتوقع أن يشارك العين بطل الدوري الإماراتي مرشحا عن الدولة المستضيفة.

ولم يُحسم بعد موقف بطل دوري أبطال آسيا، إذ تقام المباراة النهائية في أبريل المقبل.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ذهابا في 21 فبراير.

ولن تكون تلك الرحلة الأولى لريال مدريد في الخليج العربي خلال عام 2023.

في يناير المقبل سيلتقي فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ومن ثم يلتقي الفائز من لقاء برشلونة وريال بيتيس في المملكة العربية السعودية.

ويعد ريال مدريد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب حققها أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وستكون تلك المرة السادسة التي تستضيف فيها الإمارات المسابقة بعد نسخ 2009 و2010 و2017 و2018 و2021.+

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