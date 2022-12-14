مرتضى منصور: الزمالك لديه فريقين.. وسنصرف المستحقات المتأخرة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن الأبيض لا يحتاج للاعبين في سوق الانتقالات المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مستحقات الفرق الرياضية غدا الخميس.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته الرسمية في يوتيوب: "الزمالك لديه فريقين، في السابق كنا في حاجة للتدعيمات ولكن الآن الفريق قوي ويمتلك عديد الأسماء في كل مركز".

وأضاف "الأهم أن يفوز الفريق، لا يمكنني الحديث مع فيريرا عن عدم لعبه بمهاجم صريح".

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وواصل "لا يمكن أن يحقق ابنك النجاح في مدرسته وأقول له "مبتذاكرش ليه"".

وأتم "يوم الخميس (غدا) سنصرف كل الأموال المتأخرة للموظفين وكل الفرق الرياضية في النادي".

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني للدوري برصيد 14 نقطة من ست مباريات بأربعة انتصارات وتعادلين.

وفاز الزمالك بلقب الدوري في الموسمين الماضيين.

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