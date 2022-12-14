رفع أثقال - سارة سمير تتوج بـ 3 ذهبيات في بطولة العالم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 10:46

كتب : محمد سمير

سارة سمير على منصة التتويج في بطولة العالم بكولومبيا

حصدت سارة سمير 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم لـ رفع الأثقال لعام 2022 والمقامة في كولومبيا.

وتفوقت سارة سميرة على منافسيها في حصد الذهبية في منافسات الخطف والكلين والإجمالي في وزن 76 كيلو سيدات.

ورفعت سارة وزن 113 كيلوجراما في الخطف، و148 كيلوجراما في الكلين و261 كيلوجراما في المجموع لتحصد الذهبية في الـ 3 منافسات.

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وتفوقت سارة على الأمريكية ماتي روجرز والتي حققت الفضية في الـ 3 منافسات بوزن 109 و138 و247 كيلوجراما على الترتيب.

وسبق أن حققت سارة سمير ذهبية بطولة العالم للناشئين مرتين والشباب مرتين، وذهبية أولمبياد الشباب في 2014 والألعاب الإفريقية في 2015.

وحصدت برونزية أولمبياد ريو 2016، وفضية بطولة العالم في 2018.

سارة سمير رفع أثقال بطولة العالم لرفع الأثقال
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