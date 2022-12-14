نادي الهلال يطلب تأجيل مباراته ضد بايونيرز بسبب وفاة لاعب مطروح

طالب نادي هلال مطروح بتأجيل مباراته المقبلة ضد بايونيرز في دوري الدرجة الثانية المصري بسبب وفاة لاعب الفريق سامي سعيد.

وتوفي سامي سعيد لاعب نادي مطروح أحد أندية القسم الثالث بعد تعرضه لهبوط حاد خلال مواجهة فريقه ضد السلوم.

وابتلع لاعب نادي مطروح لسانه ما عرضه لهبوط حاد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات القسم الثالث.

وأرسل نادي الهلال خطابا للجنة مسابقات القمس الثالث طالب خلاله بتأجيل المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس نظرا لعادات وتقاليد المحافظة بعد وفاة اللاعب.

واقترح نادي الهلال أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل 18 ديسمبر بدلا من الأحد مع تأجيل المباراة التي تليها ضد أبو قير للأسمدة إلى الخميس 22 ديسمبر بدلا من الأربعاء.

يذكر أن شهر ديسمبر من العام الماضي شهد وفاة أدهم السلحدار المدير الفني لنادي المجد السكندري عقب تسجيل فريقه لهدف الفوز في الثواني الأخيرة في شباك الزرقا.