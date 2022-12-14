مواعيد مباريات الأربعاء 14 ديسمبر 2022 – المغرب لكتابة التاريخ.. ومباراة في الدوري

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 09:59

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

يسعى منتخب المغرب لكتابة تاريخ جديد عندما يواجه المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على استاد البيت في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المبارة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 والقناة المفتوحة وقناة الكأس اكسترا.

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ويعلق على المباراة في بي إن سبورتس جواد بدة وحسن العيدروس.

بينما يتواجد خليل البلوشي ومشاري القرني على قنوات الكأس.

ويلعب الفائز من المباراة أمام منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية.

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وفي الدوري المصري، يلعب غزل المحلة أمام طلائع الجيش في افتتاح مباريات الجولة السابعة.

وتقام المباراة على استاد غزل المحلة في الثالثة إلا الربع عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الرابع برصيد عشر نقاط.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد سبع نقاط.

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