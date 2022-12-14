سكالوني: لعبنا مباريات أفضل من مواجهة كرواتيا.. وأنا في مكان أحلام أي أرجنتيني

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لـ الأرجنتين

يرى ليونيل سكالوني مدرب منتحب الأرجنتين أن فريقه قد لعب مباريات بشكل أفضل من مباراة كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل في دور نصف النهائي.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اعتقد أننا لعبنا مباريات أفضل من تلك وخصمنا جعل الفوز أكبر لأننا واجهنا فريق صعب ولذلك هم وصيف كأس العالم الماضي".

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واستمر "الفوز بتلك الطريقة قبل النهائي هو أفضل راحة وأفضل علاج ممكن لقد تمكنا من جعل جميع اللاعبين يشاركون وهذا أمر ضروري بالنسبة لي".

وتابع "لقد مررنا بأشياء قوية مع المنتخب الوطني ونحن نعيش من أجله ونعاني مثل الجماهير وبالنسبة لهؤلاء الغير أرجنتينيين اعتقد أنه من العصب عليهم فهم كيف نعيش كرة القدم".

وشدد "في بعض الأحيان يظهر أننا نقول لذلك لأننا أرجنتينيين ولكن ميسي هو الأفضل في التاريخ بدون شك إنه يولد أشياء في زملائه ونحن محظوظين لوجوده معنا".

وواصل "عندما خسرنا من السعودية كان الجميع بجانبنا وشعرنا بدعمهم وجيعنا اتجهنا في نفس الاتجاه وهو البحث عن الصالح العام".

وأضاف "أحاول ألا أكون متحمسا ولكن أنا في مكان أحلام أي أرجنتيني وعندما تمثل بلدك مستحيل ألا تفعل ما يفعله هؤلاء الأشخاص".

وأردف "في الدقائق الأولى سيطروا على المباراة وعلمنا أن ذلك يمكن أن يحدث لأن خط وسطهم صعب وقد فهمنا أن المباراة يجب أن تلعب بتلك الطريقة وقد فعلنا ما القيام به".

وأتم "نحن نحتفل لأن الأمر مثير جدا ولكن هناك خطوة متبقية ، حان وقت الاستمتاع ولكن علينا التفكير في القادم".

وسيلعب منتخب الأرجنتين مع الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب في المباراة النهائية.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

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