أوتاميندي: نحن 26 محاربا على استعداد للقتال

شدد نيكولاس أوتاميندي مدافع الأرجنتين على أن منتخب بلاده سيقاتل خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة بعدما فاز على كرواتيا 3-0 في نصف نهائي المسابقة.

وقال أوتاميندي عقب المباراة: "نحن أقوياء كمجموعة، هذا هو الشيء المهم. كان لدينا حلم الوصول إلى النهائي".

وشدد "الآن سنحاول تقديم أقصى ما لدينا لتحقيق هدفنا وحمل الكأس. نحن 26 محاربا على استعداد للقتال من أجل الشعبالأرجنتيني".

واختتم "علينا أن نستمتع وأن نستعد بأفضل صورة للنهائي. يجب أن نتعافى الآن وأن نعمل لتحقيق طموح الجميع".

ويواجه منتخب الأرجنتين، الفائز من مباراة المغرب وفرنسا، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة خلال 6 مشاركات في نصف النهائي ليستمر في كونه لم يقصى من ذلك الدور في أي مرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق البطولة للمرة الثالثة بعد أن شارك في 5 نهائيات خسر منها ثلاثة وفاز مرتين.