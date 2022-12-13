دي بول: سنشعر باستمتاع الأرجنتينيين من هنا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - ماتيو كوفاسيتش

أرسل رودريجو دي بول لاعب منتخب الأرجنتين رسالة شكر لجميع مشجعي منتخب الأرجنتين عقب الوصل لنهائي كأس العالم 2022.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل في دور نصف النهائي على ملعب لوسيل.

وقال دي بول للصحفيين عقب المباراة: "لم أتعب بعد لقد عملنا بجد للوصول إلى هنا واعتقد اننا نستحق ذلك".

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وتابع "كان لدينا الكثير من الإيمان، لقد أتينا من كوننا أبطال أمريكا الجنوبية وهذا الفريق أظهر عينة من قدراته".

وأضاف "شكرا لكم جميعا على الدعم أتمنى أن تستمتع الدولة بأكملها بذلك وسنشعر نحن بالأمر من هنا".

وسيلعب منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب في نصف النهائي الآخر.

وتقام المباراة النهائية على استاد لوسيل يوم الأحد المقبل في تمام الساسعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

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