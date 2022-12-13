الرابعة في كأس العالم 2022.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا

حصد ليونيل ميسي جائزة رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ورفع ميسي رصيده في الجائزة للمرة العاشرة معززا الفارق بينه وبين كريستيانو رونالدو صاحب الـ 7 جوائز.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الرابعة في النسخة الحالية بعد مباريات المكسيك وأستراليا وهولندا.

وصنع ميسي هدفا وسجل آخر من ركلة جزاء في فوز منتخب بلاده على كرواتيا بنتيجة 3-0، وقاد الأرجنتين لنهائي كأس العالم لأول مرة من 2014.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في البطولة لـ 5 أهداف متساويا مع الفرنسي كيليان مبابي.

الهدف هو الحادي عشر لليونيل ميسي مع الأرجنتين ليكون الهداف التاريخي للتانجو في كأس العالم محطما رقم جابريل باتيستوتا صاحب 10 أهداف.

أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات: 2

مراوغات ناجحة: 5 من 7

لمس الكرة: 63

تمريرات صحيحة: 34 من 40

تمريرات مفتاحية:2

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة خلال 6 مشاركات في نصف النهائي ليستمر في كونه لم يقصى من ذلك الدور في أي مرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق البطولة للمرة الثالثة بعد أن شارك في 5 نهائيات خسر منها ثلاثة وفاز مرتين.

وأصبح ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متساويا مع مارادونا بـ 8 أهداف لكل منهم.

النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد منذ نفس النسخة الذي يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة 4 مرات خلال نسخة واحدة.

وعادل ميسي جيرد مولر ورونالدو دا ليما وميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 18 هدفا.

وأصبح جوليان ألفاريز ثالث لاعب يسجل ثنائية في نصف نهائي كأس العالم خلال القرن الـ 21 بعد توني كروس وأندري شورله في 2014.

ميسي أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة.

وأصبح منتخب الأرجنتين هو أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء بنسخة واحدة في كأس العالم بعد اجتساب 4 ركلات جزاء له ليعادل البرتغال في 1966 وهولندا في 1978.