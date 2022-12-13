ميسي يكتب التاريخ.. 8 أرقام من فوز الأرجنتين على كرواتيا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 23:06

كتب : FilGoal

ميسي يسجل ويحتفل بهدفه أمام كرواتيا

خطى منتخب الأرجنتين خطوة جديدة نحو التتويج بالبطولة الأكبر في كرة القدم بعد وصوله لنهائي كأس العالم 2022.

وفازت الأرجنتين على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل في دور نصف النهائي.

وخلال المباراة تحققت بعض الأرقام جمعها لكم FilGoal.com وجاءت كالتالي

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وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة خلال 6 مشاركات في نصف النهائي ليستمر في كونه لم يقصى من ذلك الدور في أي مرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق البطولة للمرة الثالثة بعد أن شارك في 5 نهائيات خسر منها ثلاثة وفاز مرتين.

وأصبح ميسي هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ نسخة 1966 متساويا مع مارادونا بـ 8 أهداف لكل منهم.

النجم الأرجنتيني هو اللاعب الوحيد منذ نفس النسخة الذي يتمكن من التسجيل والصناعة في نفس المباراة 4 مرات خلال نسخة واحدة.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي كالهداف التاريخي لكأس العالم بـ 11 هدفا متخطيا جابرييل باتيستوتا صاحب الـ 10 أهداف.

وعادل ميسي جيرد مولر ورونالدو دا ليما وميروسلاف كلوزه كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في تاريخ كأس العالم بـ 18 هدفا.

وأصبح جوليان ألفاريز ثالث لاعب يسجل ثنائية في نصف نهائي كأس العالم خلال القرن الـ 21 بعد توني كروس وأندري شورله في 2014.

ميسي أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات بتاريخ كأس العالم برصيد 25 مباراة.

وأصبح منتخب الأرجنتين هو أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء بنسخة واحدة في كأس العالم بعد اجتساب 4 ركلات جزاء له ليعادل البرتغال في 1966 وهولندا في 1978.

وسيلعب منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.

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