كأس العالم - موعد مباراة كرواتيا لتحديد المركز الثالث.. القنوات الناقلة

يلعب منتخب كرواتيا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم بعد الهزيمة من الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

ولعب منتخب كرواتيا نصف نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

بينما سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة الثانية بعد 1998 والتي حقق فيها المركز الثالث.

وينتظر منتخب كرواتيا الخاسر من مواجهة نصف النهائي الآخر بين المغرب وفرنسا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.