موعد مباراة الأرجنتين في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

هدف واحتفال خوليان ألفاريز أمام كرواتيا

تأهل منتخب الأرجنتين لـ نهائي كأس العالم 2022 في قطر وذلك بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب الأرجنتين النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقب مرتين في 1978 و1986.

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بينما خسر المباراة النهائية في 1930 و1990 و2014.

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.

وأصبح منتخب الأرجنتين ثالث أكثر من يصل لنهائي كأس العالم بالتساوي مع إيطاليا، وخلف البرازيل بسبعة نهائيات وألمانيا بثماني نهائيات.

ويلعب ليونيل ميسي المباراة النهائية للمرة الثانية في مسيرته.

ويتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي البطولة برصيد خمسة أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا.

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