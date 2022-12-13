الأكثر صناعة.. ميسي يعادل رقم مارادونا التاريخي في كأس العالم

عادل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة منتخب بلاده دييجو أرماندو مارادونا.

وصنع ميسي كرة الهدف الثالث الذي سجله جوليان ألفاريز في شباك كرواتيا ليرفع (ليو) رصيده إلى 8 تمريرات حاسمة في كأس العالم ويعادل رقم الراحل مارادونا.

وبات أمام ميسي فرصة ذهبية للإنفراد برقم اللاعب الأكثر صناعة للأهداف خلال منافسات كأس العالم عندما يخوض المباراة المقبلة.

وفاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب الأرجنتين، الفائز من مباراة المغرب وفرنسا، يوم الأحد المقبل في نهائي كأس العالم.

في المقابل انضم جوليان ألفاريز إلى الثنائي الألماني، توني كروس وأندريه شورله، الذي سجل هدفين في مباراة نصف نهائي 2014 ضد البرازيل.

وسجل ألفاريز هدفين في شباك كرواتيا فيما افتتح ليونيل ميسي التسجل من ركلة جزاء تسبب فيها أيضا ألفاريز.