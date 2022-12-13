الاتحاد الجزائري يكشف آخر تطورات تجديد عقد بلماضي

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 22:20

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم آخر تطورات تجديد عقد، جمال بلماضي المدير الفني للفريق.

جمال بلماضي وقع عقدا مع منتخب الجزائر في صيف 2018 وينتهي في 31 من شهر ديسمبر الجاري.

وقال عبود صالح باي، مدير الإعلام بالاتحاد الجزائري في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية: "بلماضي يرغب في مواصلة العمل، مثلما يرغب جهيد زفيزف رئيس اتحاد الكرة في تجديد العقد".

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وأوضح "سقف طموح منتخب الجزائر يبقى عاليا. نرغب في المنافسة على كاظس إفريقيا مجددا وبلوغ نهائيات كأس العالم 2026".

وكان جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن موافقة بلماضي على القاء في منصبه حتى عام 2026.

ويتولى جمال بلماضي تدريب الجزائر منذ عام 2018 وقاد المحاربين للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019.

ولكن فشل منتخب الجزائر في التأهل لكأس العالم 2022 بالهزيمة القاتلة ضد الكاميرون في ملحق التصفيات بعد الهزيمة بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في عقب التعادل في مجموع المباراتين بهدفين لمثلهما.

منتخب الجزائر جمال بلماضي
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