ميسي لديكم.. قائد الأرجنتين يحطم الأرقام وينفرد بصدارة هدافي التانجو

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

ميسي يسجل ويحتفل بهدفه أمام كرواتيا

سجل ليونيل ميسي أول أهداف منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

ونفذ قائد الأرجنتين ضربة جزاء ناجحة حصل عليها جوليان ألفاريز ليودعها الشباك في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

الهدف هو الـ11 لميسي مع الأرجنتين في كأس العالم ليحطم رقم جابريل باتيستوتا ويصبح الهداف التاريخي للتانجو في كأس العالم.

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ووقع ميسي على هدفه الخامس في نسخة 2022 ليتساوى مع كيليان مبابي في صدارة هدافي البطولة.

وأصبح ميسي بعمر 35 عاما و172 يوما أكبر لاعب يسجل خمسة أهداف في كأس العالم.

وبات ميسي سادس لاعب يسجل في ثمن وربع ونصف النهائي من نفس النسخة في كأس العالم منذ 1986.

وساهم ميسي في الأهداف للمباراة الـ13 في كأس العالم ليكون أكثر لاعب يساهم في الأهداف خلال عدد مختلف من المباريات بالتساوي مع رونالدو الظاهرة.

ووصل ميسي للمباراة رقم 25 في كأس العالم معادلا رقم لوثار ماتيوس لاعب ألمانيا السابق كأكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة.

ويرتدي ليونيل ميسي شارة قيادة الأرجنتين للمباراة الـ18 في كأس العالم متخطيا رافائيل ماركيز قائد المكسيك السابق ليكون أكثر اللاعبين قيادة لمنتخب بلاده في تاريخ المونديال.

وخلال هذه البطولة، تخطى ميسي رقم دييجو أرماندو مارادونا ليكون أكثر اللاعبين مشاركة مع الأرجنتين في تاريخ كأس العالم.

وبات ميسي أيضا أكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للأرجنتين في كأس العالم.

وكذلك وصل إلى مباراته رقم 1000 في مسيرته الكروية.

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وحصد ميسي جائزة رجل المباراة للمرة التاسعة في كأس العالم ليكون أكثر اللاعبين حصولا عليها متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب السبع مرات.

ووصل ميسي إلى 68 صناعة فرصة في كأس العالم متجاوزا رقم مواطنه مارادونا الذي صنع 67 فرصة ليصبح أكثر لاعب صناعة للفرص في كأس العالم منذ نسخة 1966.

كما بات ميسي أكثر لاعب يساهم في تسجيل أهداف في مراحل خروج المغلوب منذ 1966 بواقع 5 أهداف متجاوزا بيليه برصيد 4 أهداف.

وأصبح ميسي ثاني أرجنتيني يسجل ثلاثة أهداف على الأقل في نسختين مختلفتين بعد جابريل باتيستوتا.

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